Presidente reeleito em Resende faz gestos obscenos em discurso de vitória

Imagens do autarca tornaram-se virais na Internet.

04.10.17

Garcez Trindade, presidente reeleito à Câmara Municipal de Resende, está a dar que falar nas redes sociais devido ao discurso de vitória que realizou após as eleições autárquicas.

Num vídeo que se tornou viral na Internet, o autarca mostra o seu entusiasmo ao falar com com os populares e faz repetidamente vários gestos obscenos.



O discurso do presidente é aplaudido por vários apoiantes.

O Partido Socialista venceu em Resende com 47.42% dos votos. O resultado reelege Garcez Trindade como presidente da Câmara Municipal.