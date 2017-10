Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira zanga entre Belém e São Bento

Chefe de Estado anda no terreno a falar com a população, após ter criticado a frieza de Costa.

Por Cristina Rita e Diana Ramos | 01:30

O Presidente da República e o primeiro-ministro estão, pela primeira vez, de costas voltadas. Marcelo Rebelo de Sousa anda pelo terreno a conversar com as populações afetadas pelos incêndios. António Costa, que não gostou do discurso severo e da repreensão pública do Chefe de Estado, viajou até Bruxelas para negociar com a Comissão Europeia uma garantia de que o aumento da despesa pública resultante dos incêndios não entra para o limite do défice.



Segundo apurou o CM, no Governo, a lógica é de que a maioria parlamentar está estável. Várias fontes dizem ao CM que o PCP mantém o apoio ao Executivo, aquela que poderá ser uma das preocupações de Marcelo a médio prazo. E a primeira resposta, adiantam as mesmas fontes, será o chumbo da moção de censura do CDS, na terça-feira.



Há ainda a convicção de que com os resultados económicos obtidos há uma satisfação geral, pelo que a ameaça do Presidente em usar os poderes constitucionais – como a dissolução da Assembleia da República – é infundada.



Em Belém, Marcelo deu sinais de que preferia uma remodelação mais alargada, pelo que não terá ficado satisfeito com o facto de Costa ter optado por fazer uma mudança cirúrgica, reorganizando pastas. A atual relação entre Presidente e primeiro-ministro é descrita ao CM como "tensa".



Tal não quer dizer que haja uma crise, mas o embate foi público e, mesmo que o primeiro-ministro tente demonstrar que está a dar todas as respostas a Marcelo, fontes socialistas dizem ao CM que Costa ficou agastado e zangado com o discurso do Presidente, até porque não houve uma conversa prévia a dois. "Já se sabe que António Costa não gosta de raspanetes", desabafa fonte parlamentar.



Marcelo esperou, na terça-feira, que Costa saísse de Oliveira do Hospital para se dirigir à mesma localidade e fazer um discurso ao País.



"País devastado e Governo fragilizado"

"Temos um país devastado, o Estado falhou e um Governo fragilizado. Só aceitaria o cargo estando motivado." É a primeira declaração pública do novo ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, ao ‘Eco’.