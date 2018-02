Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Privados que penalizem ADSE arriscam acordo

Casos em análise podem ditar fim da convenção com hospitais que discriminem utentes.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

A ADSE está a apertar o cerco à discriminação dos beneficiários do subsistema de saúde dos funcionários do Estado nos hospitais privados, com tempos de espera para consultas superiores aos dos seguros de saúde.



"Há problemas com hospitais e com serviços de vários hospitais", diz ao CM João Proença, que lidera o Conselho Geral e de Supervisão. "Ou há atrasos na marcação de consultas ou são indicados médicos com menos experiência, contrariando o princípio de que o utente tem o direito a escolher", frisa.



Há beneficiários que se queixam de que o tempo de espera na marcação de consultas para doentes da ADSE é maior do que para os particulares ou beneficiários de seguros de saúde. Ao que o CM apurou, a ADSE tem os casos sinalizados e está em conversações com os hospitais privados. "O processo pode chegar à denúncia da convenção", admite João Proença.



As queixas têm chegado à Entidade Reguladora da Saúde que em maio de 2016 elaborou propostas para atenuar o problema como a "obrigação de não se questionar o utente, previamente à marcação de qualquer consulta, sobre qual o seu subsistema de saúde". O tempo que a ADSE demora a pagar estará na origem do tratamento desigual.



PORMENORES

1,2 milhões de utentes

A ADSE tem neste momento mais de 1,2 milhões de beneficiários. O subsistema está a estudar a abertura a mais utentes.



Discriminação no SNS

A ERS elaborou várias deliberações na sequência de queixas de utentes do Serviço Nacional de Saúde que são simultaneamente beneficiários da ADSE.



Hospital dos Lusíadas

Em 2012, a ERS emitiu uma deliberação contra o Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. Em causa, queixas de beneficiários que relatavam atrasos na marcação das consultas.