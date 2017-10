Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores manifestam-se à chegada de Marcelo a Santa Maria

Cerca de 50 professores exigiram a regularização da carreira docente à chegada do Presidente da República à mais oriental das ilhas açorianas.

Por Lusa | 19:16

Cerca de 50 professores manifestaram-se hoje a exigir a regularização da carreira docente à chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Centro de Formação Aeronáutica dos Açores, na ilha de Santa Maria.



Os manifestantes, que se apresentaram vestidos de preto, empunhavam uma faixa negra na qual estava inscrito "Somos mais de 3.700 professores prejudicados na RAA [Região Autónoma dos Açores]".



O chefe de Estado ouviu da parte de um dos manifestantes, António Anacleto, as razões do protesto, prometendo ver o que se trata, mas salientando que esta é uma matéria da competência dos órgãos próprios da Região Autónoma dos Açores.



"Contamos com a vossa ajuda para resolver isto", disse António Anacleto a Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimentou depois cada uma das pessoas que participava no protesto.



Antes, ao ser convidado a assinar uma petição na sexta-feira na ilha de São Miguel, o chefe de Estado declarou que "recebe petições, não assina petições".



Na sexta-feira, deu entrada na Assembleia Legislativa Regional uma petição, subscrita por quase quatro mil pessoas, a exigir a regularização da carreira dos professores nos Açores, que terá sido penalizada pelas últimas alterações ao estatuto da carreira docente.



O documento foi entregue à presidente do parlamento açoriano, Ana Luís, por António Anacleto, primeiro subscritor da petição, que pretende "recuperar" três anos da carreira docente, que foram alegadamente esquecidos na última alteração legislativa, prejudicando mais de 3.700 professores da região.



"O objetivo da petição é a introdução da norma transitória que existia no estatuto da carreira docente de 2009, que nos permitia a recuperação de três anos de serviço, num índice que deixou de existir nessa carreira", porque foi, entretanto, abolida na alteração ao estatuto em 2015, explicou na ocasião António Anacleto.



Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou em Santa Maria a visita ao grupo oriental do arquipélago dos Açores, que termina no sábado em São Miguel.