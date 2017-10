Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Progressão dá bónus até 789 euros

Magistrados são os que vão ter direito a um maior acréscimo. Valores pagos em dois anos e em quatro tranches.

01:30

O descongelamento de carreiras da Função Pública, prometido pelo Governo, pode dar um bónus mensal máximo de 789 euros brutos em alguns setores no final de 2019. É o caso dos magistrados, que são quem mais vai receber. A progressão de carreiras, prevista no Orçamento de 2018, permite a muitos funcionários públicos recuperar 50% das perdas salariais impostas em 2010.



Segundo as contas feitas pelo economista Eugénio Rosa, com base em dados oficiais, os vigilantes da natureza são os que terão direito a um menor aumento: 12,75 euros por mês já a partir de janeiro de 2018. Os trabalhadores recebem três atualizações salariais do mesmo valor em setembro de 2018 e maio e dezembro de 2019. No total vão ganhar mais 51 euros mensais brutos.



Muitos trabalhadores progridem dois escalões. Por exemplo, um técnico superior pode receber 121 euros pela primeira progressão e 185 euros pela segunda. Os valores são divididos em dois anos e pagos em quatro tranches.



De acordo com a proposta de Orçamento, em janeiro de 2018 os funcionários públicos recebem 25% do valor da progressão a que têm direito e mais 25% em setembro. Em 2019, recebem mais 25% em maio e os restantes 25% em dezembro.



Entre as forças de segurança, a média dos aumentos varia entre os 109 euros para as progressões na GNR, e os 120 euros mensais para a PSP.



Na apresentação do Orçamento de 2018, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afiançou que o descongelamento das carreiras tem um custo "próximo de 650 milhões de euros" e abrange cerca de 400 mil trabalhadores. Mas para o economista Eugénio Rosa – afeto à CGTP – "haverá entre 40 a 50 mil" que ficam de fora.



Bolacha de água e sal pode encarecer 45%

O imposto sobre os artigos com mais de um grama de sal por cada 100 g de produto pode fazer subir, desde logo, o preço das bolachas de água e sal. Se considerarmos o exemplo de um pacote destas bolachas com 125g que custa num supermercado 0,29 euros, a este valor é preciso adicionar o valor do imposto (80 cêntimos por quilo, ou seja, 10 cêntimos) e ainda o IVA (mais 2 cêntimos).



Assim, a partir de janeiro o mesmo pacote de bolachas de água e sal passa a custar 0,41 euros e não 0,29 euros como até agora - encarece quase 45 por cento.



Os cereais corn flakes que hoje custam 0,99 € por 500 gramas passam a custar 1,48 € em 2018: o aumento é de quase 50%.



Outro produto que também fica mais caro são as batatas fritas. Um pacote que hoje custa 0,89 euros por 200 gramas vê o preço subir 22 por cento para 1,09 euros.



Duas entradas por cada três saídas

A partir de 2018, a regra no Estado deixa de ser a contratação de um só trabalhador pela saída de dois funcionários. Assim, por cada três que saem entram mais dois.



Câmaras com dívida integram precários

As câmaras em processo de saneamento financeiro não devem contratar funcionários em 2018, "à exceção" dos casos de trabalhadores precários.