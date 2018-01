Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS aberto ao consenso com PSD de Rui Rio nas leis da transparência na política

Pedro Delgado Alves considera que há tempo para um acordo com a nova liderança.

Por Lusa | 18:08

O PS está "aberto a um consenso" com o PSD nas leis da transparência na vida política, no parlamento, e considera que há tempo para um acordo com a nova liderança de Rui Rio.



Esta posição foi expressa pelo vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves, numa conferência de imprensa, na Assembleia da República, para apresentar dois projetos de lei sobre a transparência na vida política e a regulação da atividade dos lóbis em Portugal.



Para Delgado Alves, este trabalho "já está maduro" e pronto para ser votado, depois de a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas ter iniciado funções em 2016 e de ter feito várias audições.



O deputado socialista lembrou que o próprio PSD "já apresentou iniciativas" e que o "processo está maduro" e a tempo de concluir-se até final de fevereiro, duas semanas depois de Rui Rio ser formalmente investido na presidência do PSD.



"A nossa abertura para consenso é ampla, mas há uma dimensão a partir da qual há que concluir um processo que está maduro e pronto a passar à votação", afirmou.



Questionado sobre a possibilidade de ser prolongado o prazo de funcionamento da comissão eventual -- o congresso do PSD é de 16 a 18 de fevereiro e o prazo do fim dessa comissão é o final desse mês - o deputado socialista afirmou que há tempo para conseguir o tal consenso.



Na expressão de Pedro Delgado Alves, "ainda decorre um tempo alargado para concluir o trabalho".



O PS apresentou ainda um projeto de Código de Conduta dos Deputados.