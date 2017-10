Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS arrasa CDU no distrito de Beja

Socialistas vencem dez dos 14 municípios.

Por António Lúcio | 03.10.17

O distrito de Beja foi um dos bastiões em que os comunistas mais tremeram nestas autárquicas.



Os socialistas reconquistaram a capital do distrito, venceram pela primeira vez em Castro Verde e roubaram ainda à CDU Moura e Barrancos, mantendo câmaras como Almodôvar, Ourique, Mértola, Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Odemira.



A CDU venceu em Alvito, Cuba, Serpa e Vidigueira.



Ao CM, Paulo Arsénio, o novo presidente em Beja, garante que fez "uma excelente preparação para as eleições desde fevereiro". Pela dinâmica da última semana, o candidato estava confiante na vitória.



"Quero fazer melhor e diferente pelo concelho, numa lógica de valorizar, recuperar e promover", frisa.



Natural da freguesia de Albernoa, tem 45 anos e é licenciado em História. Funcionário da Autoridade Tributária na Direção de Finanças de Beja, é ainda o líder da concelhia do PS.



Uma das grandes surpresas da mudança de poder aconteceu em Castro Verde. António José Brito, candidato pelo PS, venceu uma câmara gerida pela CDU desde as primeiras eleições autárquicas, em 1976. O socialista assume que estava confiante neste resultado.



"Nos últimos quatro anos trabalhámos muito para alcançar a vitória. Ao fim de 41 anos o PS ganha em Castro Verde e isto a nós deixa-nos muito orgulhosos e felizes."



O ex-jornalista está convicto de que esta vitória "abriu um novo ciclo" no concelho. Atual gestor da empresa proprietária dos jornais ‘Correio Alentejo’ e ‘Sudoeste’, António José Brito assume-se como "jornalista até ao fim da vida". Foi diretor da Rádio Castrense, do ‘Diário do Alentejo’ e do ‘Correio Alentejo’.



Pedro do Carmo, líder da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista, fala numa "vitória histórica" para os socialistas na região.