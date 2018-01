PS e Costa sobem mas geringonça cai

PSD recuperou 2,4 pontos desde que Pedro Passos Coelho anunciou saída da liderança.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Se os portugueses fossem chamados hoje às urnas para elegerem o primeiro-ministro, o PS venceria com 40,2% dos votos, ficando perto da maioria absoluta. Segundo uma sondagem da Aximage para o, os socialistas encontram-se a recuperar após as quedas nas intenções de voto que se seguiram aos incêndios de 15 e 16 de outubro, e dos mínimos anuais de 39,1% e 39,9% registados em novembro e dezembro, respetivamente.Já os parceiros da geringonça recuaram nas preferências: os bloquistas atingem 9,2% dos votos (menos 0,1 ponto percentual do que em dezembro); a CDU chega aos 6,8%, que compara com os 7,5% do mês anterior. À direita, o CDS caiu para os 6,2%.Em recuperação estão os sociais-democratas, que recolheriam 26,2% dos votos - uma subida de 2,4 pontos percentuais desde que Pedro Passos Coelho anunciou a saída da lide- rança do partido, em outubro.Num inquérito à avaliação dos portugueses aos líderes políticos, António Costa e Catarina Martins são os únicos a receberem nota positiva . O líder do PS consegue 11,5 valores em janeiro, mais 0,6 pontos do que no mês anterior. Para 42%, o governo de Costa superou as expectativas.A porta-voz dos bloquistas, por sua vez, merece 10,3 valores dos portugueses, menos 0,7 valores do que em dezembro. Cristas e Jerónimo não passam dos 9 e 8,9 valores, respetivamente.Já Marcelo Rebelo de Sousa continua a somar pontos, ao subir para os 18,2 valores: 87% dos inquiridos considera que o presidente esteve "bem" nos últimos 30 dias.O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, é apontado por 15,2% como o "pior ministro", seguido de Tiago Brandão Rodrigues, com a pasta da Educação, que arrecada 12,6 por cento dos votos negativos.Do lado oposto, está o novo presidente do Eurogrupo. Mário Centeno é o "melhor ministro"para 42,6% dos inquiridos. Centeno é também o nome que os portugueses mais recordam quando se fala no elenco governativo.