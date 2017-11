PS e PSD coligam-se em Almada

A Inês Medeiros e aos três vereadores socialistas juntam-se dois vereadores sociais-democratas.

21:07

Inês de Medeiros, a protagonista de uma das maiores surpresas das eleições autárquicas do passado mês de outubro ao vencer em Almada, vai coligar-se com o PSD na autarquia.

A nova presidente chegou a acordo com os sociais-democratas e, aos três vereadores socialistas, juntam-se agora dois do PSD.



Os dois vereadores ficarão encarregues das áreas dos transportes, infraestruturas, energia e espaços verdes, segundo avança a RTP.



O PS tem quatro eleitos nesta câmara, o mesmo número que a CDU. O PSD conquistou dois vereadores enquanto o BE ficou com um.

Depois de 40 anos de serem os comunistas à frente de Almada, os socialistas dizem ter convidado todos os partidos para assumir cargos, mas BE e CDU recusaram.