Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS empurra horas extra para patrões e sindicatos

Proposta previa aumentos no trabalho extraordinário e pagamento a dobrar do feriado.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O PS empurrou para a Concertação Social (CES) a decisão sobre a reposição do pagamento das horas extra, cortadas para metade no período da troika. BE, PCP e PAN queriam aprovar no Parlamento três projetos-lei que previam o regresso aos valores antigos, mas o PS, com o auxílio de PSD e CDS, chumbou as iniciativas que agora serão discutidas na CES entre patrões e sindicatos.



"A ideia do PS é empurrar um processo que podia ter já ficado resolvido", considerou Arménio Carlos, da GCTP, ao CM.



Os projetos de lei rejeitados previam a reposição do pagamento do trabalho extraordinário com um acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas seguintes. Além disso, previam que sempre que o funcionário trabalhasse ao feriado tivesse direito a um dia de folga ou a receber o dobro por essas horas.



"Já se percebeu que os patrões não querem abdicar dos privilégios da troika e fazem da concertação uma trincheira", disse Arménio Carlos. "O tempo o dirá, mas não será na concertação que isso se irá decidir. Isto só se consegue com a luta dos trabalhadores na rua", ameaçou, deixando críticas ao Governo.

O CM contactou, sem sucesso, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal.



PORMENORES

Código do Trabalho

A revisão do Código do Trabalho em 2012 reduziu para metade o pagamento da hora extra e do trabalho em feriados e folgas.



Transmissão de empresa

O Parlamento aprovou ontem o direito aos trabalhadores de se oporem à transmissão para outra empresa do grupo, que protege os funcionários da Altice.



Sindicatos no Parlamento

Representantes dos trabalhadores da Altice estiveram nas escadarias do Parlamento a expressar contentamento pela aprovação do direito à oposição do trabalhador a ser transferido.