PS entra em jogo no debate da eutanásia

Socialistas avançam com projeto de lei próprio, seguindo os passos de Bloco e PAN.

Por Diana Ramos | 01:30

O PS vai apresentar um projeto próprio para a legalização da eutanásia, seguindo os passos do Bloco de Esquerda e do PAN – Pessoas Animais e Natureza. "Sem prejuízo da liberdade de voto, o PS apresentará um projeto próprio para a legalização da eutanásia", afirmou Carlos César.



O anúncio não foi bem recebido pelo PCP, que discordou do ‘timing’ do anúncio dos socialistas, que colidiu com as jornadas parlamentares comunistas.



Tanto o Bloco como o PAN já entregaram projetos de lei no Parlamento. Os Verdes também sinalizaram a intenção, mas ainda não o concretizaram. Sobre o projeto de lei dos socialistas, são ainda desconhecidos os contornos, mas é certo que caberá à deputada Maria António Almeida Santos – a principal impulsionadora do debate em torno da eutanásia entre os socialistas – a autoria do diploma. O CM tentou contactar a deputada, sem sucesso.



Já a iniciativa bloquista permite as duas formas de morte assistida - a eutanásia e o suicídio assistido.



Quanto aos comunistas, o líder da bancada parlamentar João Oliveira adiantou que o partido continuará a "refletir sobre essa matéria". O CDS é contra a legalização da eutanásia. Já o PSD tem nova liderança, pelo que só deverão sair sinais sobre a posição do partido após o congresso. Ainda assim, a bancada deverá ter liberdade de voto.