PS quer travar prendas acima dos 150 euros

Pedro Delgado Alves considera que há tempo para um acordo com a nova liderança.

Neste momento, os voos entre as duas capitais obrigam a escalas em cidades como Madrid ou São Paulo.

Hugo Soares é apoiante do candidato derrotado, Pedro Santana Lopes.

Cm ao Minuto

Ex-presidente da Câmara do Porto foi eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos.