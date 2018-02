Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS quer votação sobre eutanásia até julho

Socialistas vão apresentar até ao fim de março o seu projeto de lei sobre morte assistida.

14:32

O PS vai apresentar até ao fim de março o seu projeto de lei sobre morte assistida e espera que os diplomas sejam votados até julho, no final da sessão legislativa, anunciou esta quinta-feira o líder parlamentar socialista.



O anúncio foi feito por Carlos César no final de uma reunião do grupo parlamentar socialista, na Assembleia da República, em Lisboa.



Este calendário, de aprovação no parlamento até julho, coincide com o do Bloco de Esquerda, que entregou na terça-feira o seu projeto de lei no parlamento.