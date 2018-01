PS recupera mas 'Geringonça' cai

Sondagem da Aximage para o Correio da Manhã revela que Costa venceria com 40,2% dos votos.

Se os portugueses fossem hoje chamados a votar nas legislativas, o PS sairia vencedor, embora sem maioria absoluta. Segundo uma sondagem da Aximage para o Correio da Manhã e o Negócios, os socialistas conseguiriam 40,2% dos votos, seguidos dos sociais-democratas que atingiriam os 26,2%.



O partido liderado por António Costa sobe, assim, lentamente, depois das quedas nas intenções de voto que se seguiram aos incêndios de 15 e 16 de outubro - e dos mínimos de 2017, de 39,1% e 39,9% registados em novembro e dezembro, respectivamente. Mas os parceiros da chamada ‘Geringonça’ caíram: os bloquistas atingiram 9,2% dos votos em janeiro (menos 0,1 ponto percentual que em dezembro); a CDU chega aos 6,8% (que compara com os 7,5% do mês anterior).



O CDS de Assunção Cristas também regista uma queda, passando de 6,5% em dezembro para 6,2% em janeiro. Já os sociais-democratas encontram-se em recuperação, tendo subido 2,4 pontos percentuais desde que Passos Coelho anunciou a saída da liderança do partido, em outubro de 2017.



António Costa, Catarina Martins e Marcelo Rebelo de Sousa com nota positiva



António Costa e Catarina Martins são os únicos líderes partidários a quem os portugueses dão nota positiva. O líder do PS consegue 11,5 valores em janeiro (mais 0,5 valores que no mês anterior), seguido pela porta-voz do BE, que desce dos 11 de dezembro para os 10,3 valores em janeiro. Assunção Cristas e Jerónimo de Sousa atingem os 9 e 8,9 valores, respetivamente.



Já Marcelo Rebelo de Sousa continua a subir na avaliação dos portugueses, ao subir dos 17,9 em dezembro para os 18,2 valores em janeiro de 2018.

Ontem, o Correio da Manhã já tinha divulgado que nem Rio nem Santana destronariam António Costa do cargo de primeiro-ministro, caso o país fosse a eleições. Se o atual líder do PS defrontasse o ex-autarca do Porto, venceria por 55,7%, enquanto Rio conseguiria 33%. A diferença é maior quando Santana entra na equação. O ex-provedor da Santa Casa perderia com 19% dos votos; Costa atingiria 71%.

A sondagem foi realizada entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2018, com uma taxa de resposta de 75,2% realizadas por todo o país a uma amostra representativa da população portuguesa. A margem de erro é de 4%.