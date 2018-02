Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS vai apresentar projeto de legalização da eutanásia

Bloco e PAN também já apresentaram projetos de lei nesse sentido.

14:57

O PS vai apresentar um projeto próprio para a legalização da eutanásia, confirmou esta terça-feira à Lusa o líder parlamentar socialista, Carlos César.



"Sem prejuízo da liberdade de voto que tem aplicação geral e, neste caso em especial, o PS apresentará um projeto próprio para a legalização da eutanásia", afirmou Carlos César, numa declaração à Lusa.



O PS junta-se, assim, ao Bloco de Esquerda e ao partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que já entregaram projetos de lei no parlamento sobre a despenalização da morte medicamente assistida.



O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) também vai apresentar um diploma, mas não anunciou quando.



Um grupo de deputados do PS, entre eles Maria Antónia Almeida Santos, tem o acordo da direção do partido para apresentar uma iniciativa própria ou apoiar uma das já existentes.



O BE, que hoje mesmo entregou o seu texto na Assembleia da República, pretende que o projeto seja debatido até ao final desta sessão legislativa, em julho.