PSD acusa Governo de "farsa eleitoralista" na reabertura de tribunais

O parlamentar do PSD acrescentou que o seu partido tem uma "grande preocupação pela forma leviana e precipitada como a reforma do mapa judiciário está neste momento a ser desenvolvida por parte deste Governo".



"Julgamos que o Governo teria feito muito melhor em ter esperado por ter condições de funcionamento de verdadeiros tribunais em vez desta manobra que consideramos ser uma farsa eleitoralista - porque tem em vista as próximas eleições autárquicas -, tentando travestir de tribunais meros balcões de proximidade", disse Abreu Amorim.O parlamentar do PSD acrescentou que o seu partido tem uma "grande preocupação pela forma leviana e precipitada como a reforma do mapa judiciário está neste momento a ser desenvolvida por parte deste Governo".

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Carlos Abreu Amorim apelou esta quarta-feira ao executivo socialista para parar com o que considerou ser uma "farsa eleitoralista", referindo-se à reabertura de tribunais."O PSD vem apelar ao primeiro-ministro e à ministra da Justiça para que parem com esta farsa eleitoralista com que estão a tentar enganar os portugueses. Não se brinca com a Justiça", afirmou o deputado social-democrata nos passos perdidos do parlamento, vincando a discordância com a hipótese de funcionários camarários poderem tratar de processos judiciais, embora lembrando que se trata de uma reforma global com a qual o PSD "concorda, colaborou e apresentou propostas".Entretanto, a ministra da Justiça assegurou, em Sintra, que os funcionários municipais destacados para trabalhar nos tribunais que reabriram no interior do país vão apenas desempenhar "funções de apoio meramente administrativo" e sem acesso a processos sigilosos, enquanto o líder do executivo salientou que a reabertura de 20 tribunais, no âmbito da reorganização do mapa judiciário, permitirá ter "a proximidade onde era necessária".