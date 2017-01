PSD acusa Governo de "provocação" na TSU para gerar conflititualidade política

"O Governo não reuniu as condições indispensáveis de ter o apoio dos seus aliados políticos para poder caucionar o que prometeu em sede de concertação social", sublinhou, salientando que serão BE e PCP que levarão na próxima semana o tema ao parlamento, através de apreciações parlamentares que pedem a cessação de vigência do decreto que desce a TSU.

O vice-presidente do PSD Marco António Costa acusou esta quinta-feira o Governo de "provocação" e de inverter as regras da democracia na matéria da Taxa Social Única (TSU), ao pretender o apoio da oposição quando não tem o dos "seus aliados"."É uma inversão absoluta das regras da democracia. Consideramos que é uma provocação o que o Governo está a fazer e está a tentar alimentar artificialmente esta situação para gerar um ambiente de conflitualidade política na sociedade portuguesa", acusou o dirigente social-democrata, em declarações aos jornalistas no final de um encontro com o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, na sede nacional do PSD.Marco António Costa classificou a reunião de produtiva e disse ter registado "compreensão" por parte da UGT quanto às posições do PSD, mas reiterou que o partido mantém a sua posição de votar contra a redução da TSU, por razões de substância e políticas.