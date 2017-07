PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal

Em causa o pedido de adiamento das votações sobre propostas de reforma da floresta.

Por Lusa | 13.07.17

O PSD acusou esta quinta-feira o PS e a maioria de esquerda de "falta de sentido de Estado" por não se entenderem quanto ao calendário da aprovação da reforma florestal.



A acusação foi feita pelo deputado do PSD Nuno Serra, numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, enquanto decorria, na comissão parlamentar de Agricultura, uma reunião em que, disse, se discutiu o adiamento, pedido pelo PS, das votações para terça-feira, véspera da votação final global, das propostas em discussão, do Governo e do BE.



"É preciso sentido de Estado", afirmou Nuno Serra, afirmando a sua preocupação por começar "a não haver acordo" entre o PS e os partidos que apoiam o Governo quanto ao chamado pacote de medidas para a floresta.



A comissão de Agricultura aprovou um calendário que previa o início, esta quinta-feira, do debate e votação na especialidade dos nove diplomas que deveriam ficar prontos até ao fim da sessão legislativa, na próxima quarta-feira, a 19 de julho.



Votação adiada para terça-feira

A votação na especialidade das propostas legislativas para a reforma da floresta, agendada para esta quinta-feira na comissão parlamentar de Agricultura, foi adiada para terça-feira a pedido do PS, anunciou o coordenador do grupo de trabalho da Reforma da Floresta.



"Fomos confrontados com um pedido potestativo de adiamento para a próxima terça-feira", afirmou à agência Lusa, o coordenador do grupo de trabalho da Reforma da Floresta, deputado do PSD Maurício Marques.



No âmbito da reforma da floresta, os partidos tiveram até terça-feira a oportunidade de apresentar propostas de alteração aos diplomas legislativos apresentados pelo Governo e pelo BE, uma vez que a votação na especialidade estava agendada para hoje.



De acordo com o calendário "estabelecido pelo BE e pelo PS", o trabalho de reforma da floresta tem de estar concluído até quarta-feira, data do final da sessão legislativa e data da votação final global dos diplomas, lembrou o deputado Maurício Marques.



"Este volte-face apenas é da responsabilidade do PS, presumo que por falta de entendimento dos parceiros da coligação", declarou o coordenador do grupo de trabalho da Reforma da Floresta, frisando que "é a atual maioria que é responsável por este adiamento".



Para o deputado do PSD, "aquilo a que chamam 'uma reforma florestal' é uma grande trapalhada em toda a sua dimensão".



Maurício Marques lembrou que o PSD sempre disse que o calendário proposto pelo BE e pelo PS era "apertado".



"De todo o modo, não iria ser pelo PSD que a legislação não iria ser aprovada no dia 19 [de julho] e, por isso, trabalhamos afincadamente nas audições que tiveram lugar no grupo de trabalho da Reforma da Floresta", reforçou o deputado social-democrata.



Na quarta-feira, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, afirmou que o consenso é mais importante do que o calendário de aprovação política da reforma das florestas, mas que "cada dia que passa é um dia de atraso".



"Para mim, mais importante do que o calendário é o consenso a que se chegue. Se fossem precisos mais dias para chegar a um consenso, isso não me repugnaria", afirmou o governante, à entrada da reunião extraordinária da Concertação Social, em Lisboa, para discutir o novo pacote legislativo sobre florestas.