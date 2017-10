Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD ainda não decidiu se vai apresentar propostas ao Orçamento de Estado

No ano passado, para o Orçamento do Estado de 2017, o PSD apresentou um conjunto de 45 propostas.

Por Lusa | 17:33

O PSD ainda não decidiu se vai apresentar propostas alternativas às do Orçamento do Estado de 2018 nem se vai propor alterações no debate na especialidade, admitiu esta terça-feira o deputado social-democrata António Leitão Amaro.



"Nem sequer conhecemos a proposta de Orçamento do Estado quanto mais saber se pode ser sequer melhorado, minorados os seus problemas", afirmou aos jornalistas o deputado Leitão Amaro.



"Qualquer posição do PSD" sobre o orçamento, o PSD só dará "a resposta" no "momento certo" depois de apresentado, na próxima sexta-feira.



Questionado sobre o facto de o CDS ter apresentado propostas, na segunda-feira, António Leitão Amaro disse que os centristas têm a sua estratégia: "O que faz o CDS é decisão do CDS."



No ano passado, para o Orçamento do Estado de 2017, o PSD apresentou um conjunto de 45 propostas.



Nas declarações aos jornalistas, o deputado social-democrata apelou ao Governo do PS que entregue, no parlamento, o relatório do exercício de revisão da despesa pública, com que, disse, se comprometeu há meses, incluindo com as instituições europeias.



"Apelamos a que entregue este relatório do exercício de revisão da despesa pública", pediu o deputado, para quem é necessário o executivo "explicar onde iria reduzir a despesa para que a consolidação orçamental fosse sustentável".



O parlamentar do PSD insistiu nas críticas às opções do executivo socialista, como o aumento dos impostos indiretos e as "medidas extraordinárias", com "os cortes no investimento público, os maiores de que há memória, e uma série de cativações e cortes nos serviços do Estado".



O Orçamento do Estado de 2018 é entregue, pelo Governo, no parlamento, na sexta-feira.



Para quarta-feira à tarde está agendada a ronda de conversações do Governo com os partidos com representação parlamentar.