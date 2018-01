António Costa acredita que entendimento com Rui Rio será melhor

Ex-presidente da Câmara do Porto foi eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos.

Por Lusa | 13:01

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, disse esta segunda-feira que "não será seguramente difícil de ser melhor" o entendimento com o futuro líder do PSD, Rui Rio, do que com o atual líder social-democrata, Passos Coelho.



"Não será seguramente difícil de ser melhor [o entendimento]", afirmou António Costa ao ser questionado pelos jornalistas em Leiria sobre como prevê que venha a ser o entendimento com o novo presidente do PSD, Rui Rio, quando comparado com Pedro Passos Coelho.



Antes, o primeiro-ministro afirmou que na própria noite eleitoral enviou a Rui Rio "uma mensagem de felicitações pela sua eleição", assim como "desejar-lhe as maiores felicidades na liderança da oposição".



"E espero que, como ele disse, tenha com o Governo uma relação firme, exigente e construtiva ao serviço do país", declarou o chefe do executivo.



Para António Costa, "é essencial em todas as democracias" que "exista um bom diálogo entre oposição e Governo, cada um, naturalmente, defendendo as suas posições, cada um tendo o seu programa, mas sendo capazes de haver entendimento sobre questões essenciais".



O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi eleito, no sábado à noite, presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes.



No seu discurso de vitória, Rui Rio afirmou que seguirá o legado deixado por Francisco Sá Carneiro e avisou que o atual Governo terá com a nova liderança do PSD uma "oposição firme e atenta", mas "não demagógica ou populista".