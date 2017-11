Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD desafia ministros a poupar 12 milhões

Propostas de alteração apresentadas hoje. Centeno avisa que juros vão voltar a subir.

Por Bruno de Castro Ferreira e Cristina Rita | 01:30

O PSD desafia o Governo a poupar 23% da despesa com os gabinetes dos ministros. O corte de 12 milhões é uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado que o partido apresenta hoje, um dia depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, alertar para a subida das taxas de juro no futuro próximo.



Para colmatar aquilo a que o PSD chama de "erros grosseiros do atual Governo", o partido quer voltar à "redução obtida pelo governo PSD/CDS, e aos montantes do governo PS de José Sócrates".



Passos Coelho tem ainda propostas na área da precariedade no Estado e quer obrigar todos os serviços públicos a divulgar trimestralmente a listagem de todos os "estágios, contratos de emprego inserção, avenças, tarefas, contratos a termo, certo ou incerto" e ainda dos trabalhadores em "outsourcing".



Medidas apresentadas um dia após o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmar que "os tempos virão com taxas de juro mais elevadas" no futuro próximo, porque os sinais são animadores para o crescimento europeu.



"Não podemos chegar a esse momento sem ter a dívida em percentagem do PIB a cair", avisou Mário Centeno perante uma plateia de economistas.



PORMENORES

Números do trabalho

Mário Centeno destacou ontem "o crescimento do salário médio em Portugal" e "a maior redução do desemprego desde o século passado".



Mais emprego estável

Na abertura da conferência anual da Ordem dos Economistas, Centeno deu conta de que três quartos do emprego criado em Portugal são postos estáveis e não contratos a prazo.



Metas do Governo

O Governo comprometeu-se com as instituições europeias a alcançar um défice de 1,4 por cento este ano e de 1% em 2018.