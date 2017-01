PSD e CDS querem discutir recapitalização da Caixa no inquérito parlamentar

O PSD e o CDS-PP querem alargar o objeto da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), propondo que os trabalhos abarquem também o processo de reestruturação e recapitalização do banco.



"Quem quiser impedir este alargamento do objeto só pode ter um objetivo: esconder dos portugueses o que está a acontecer na CGD", vincou o coordenador do PSD na comissão de inquérito, Hugo Soares, que falava em conferência de imprensa no parlamento ao lado do coordenador do CDS-PP, João Almeida.



No texto em que é pedido o alargamento do objeto dos trabalhos, e que será hoje entregue ao Presidente da Assembleia da República, é referido pelos partidos que "desenvolvimentos muito importantes ocorreram" desde o começo dos trabalhos, e sem o "conhecimento aprofundado" dos mesmos os trabalhos ficariam prejudicados "de forma muito relevante".

