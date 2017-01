PSD incrédulo com Governo devido ao armazém nuclear em Almaraz

O PSD de Castelo Branco pede ainda, "com caráter de urgência", ao primeiro-ministro António Costa, que assuma claramente uma posição onde defenda o bem-estar das populações do interior.



"Este é o momento de intervir, resgatando e assumindo a defesa do interesse nacional. Se não o fizer de forma clara e distintiva, assumirá o que sempre suspeitámos. Que Almaraz não consta, nem nunca constou, das suas prioridades políticas", concluem os sociais-democratas.



"Conforme verificámos, o Governo português e o seu ministro do Ambiente, mais uma vez, foi totalmente desautorizado e ignorado pelo seu congénere espanhol, conforme se pode ver pela decisão tomada. Numa situação com este grau de gravidade, está em causa a própria credibilidade internacional de Portugal e a forma como somos vistos pelo exterior", sustentam.

A distrital do PSD de Castelo Branco manifestou esta segunda-feira incredulidade pelo facto de o Governo se ter mostrado surpreendido com a decisão espanhola de se avançar com a construção do armazém de resíduos nucleares em Almaraz."A Comissão Política Distrital do PSD Castelo Branco (...) manifesta mais uma vez a sua incredulidade pelo facto do Governo português, após a decisão do Governo espanhol em avançar para a construção do armazém de resíduos nucleares na central nuclear de Almaraz, ter manifestado a surpresa por não ter sido informado desta decisão pelo seu congénere espanhol", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.Os sociais-democratas sublinham que, por várias vezes, através dos seus deputados, alertaram para esta possibilidade e interpelaram o ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, para saber o ponto da situação e como é que o Governo português estaria a pressionar o Governo espanhol, tendo inclusivamente sido informados da existência de uma reunião marcada para 12 de janeiro.