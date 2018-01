Rio ganha em 13 estruturas do PSD, Santana em 11

Abstenção a nível nacional rondou os 40% do universo eleitoral.

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, venceu no sábado as eleições diretas em 13 das 23 estruturas do PSD, enquanto Santana Lopes foi o mais votado em 11, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.



O antigo autarca do Porto venceu em cinco das seis maiores estruturas em termos de votantes e Santana Lopes em apenas uma, na Área Metropolitana de Lisboa, a segunda maior distrital, com 57% dos votos. Em contrapartida, Rio ganhou no Porto, com 58% por cento dos votos, Aveiro, com 62%, Braga, 53,5%, Madeira, perto de 54%, e Vila Real, com quase 66%.



Rui Rio venceu ainda em Bragança, com 58% dos votos, Faro (53,7%), Guarda (52%), Leiria (59%), Santarém (60%), Viana do Castelo (64%) e Viseu (64,5%).



Por seu turno, Santana Lopes venceu em Beja, com 50,7% dos votos, Castelo Branco (55,8%), Coimbra (50,5%), Évora (51%), Portalegre (65,7%), Setúbal (perto de 65%), Lisboa Área Oeste (53%), nos Açores (66%) e nos círculos da Europa (75%) e Fora da Europa (72%), neste último caso tratando-se de dados ainda provisórios.



De acordo com os dados fornecidos à Lusa, a abstenção a nível nacional rondou os 40% do universo eleitoral.



O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi no sábado eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido.



Rui Rio será o 18.º presidente do PSD, partido fundado após 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.