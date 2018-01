Santana assume responsabilidade da derrota e diz-se de consciência tranquila

Polémica regressa após a secretária-geral adjunta do PS dizer que posição do partido se mantém.

O novo líder dos sociais democratas via recebido em audiência em Belém a 19 de fevereiro.

Novo líder do PSD diz que ideais de Sá Carneiro serão "a bússola" que vai "continuar a seguir como meta".

Conheça o percurso político do novo presidente do PSD.

Mundo

António Costa vai reunir-se com o chefe de Estado angolano na Suíça, no fim do mês.