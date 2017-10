Santana Lopes admite estar a ponderar candidatura à liderança do PSD

Ex-líder social-democrata, assegurou que apoiaria Passos Coelho, se este tivesse decidido voltar a candidatar-se à liderança.

Por Lusa | 03.10.17

O ex-presidente do PSD Pedro Santana Lopes admitiu esta terça-feira estar a ponderar uma candidatura à liderança do partido, na sequência da decisão de Passos Coelho de não se apresentar, afirmando que tem recebido muitas mensagens de incentivo.



"[Estou] a ponderar, obviamente", admitiu o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, na Sic-Notícias, no seu habitual espaço de debate com o socialista António Vitorino.



O ex-líder social-democrata, que chegou a chefiar o executivo na sequência da ida de Durão Barroso para a presidência da Comissão Europeia, assegurou que apoiaria Passos Coelho, se este tivesse decidido voltar a candidatar-se à liderança.



E deixou uma mensagem aos que pretendem "consensos fabricados" em torno de potenciais líderes ou que se pretendem apresentar somente com apoios dos barões do partido.



"Esses consensos fabricados antes de tempo, nunca gostei, nem gosto", acentuou, deixando ainda um recado: "mesmo que alguém corra a apresentar-se com nomes de barões e baronetes, quem vota são os militantes".