Santana Lopes apresenta candidatura à liderança do PSD no próximo domingo

Eleições diretas do Partido Social Democrata estão marcadas para dia 13 de janeiro.

Por Lusa | 14:09

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes apresenta a sua candidatura à liderança do PSD no domingo, às 16:00, em Santarém, disse esta terça-feira à Lusa fonte da sua estrutura de campanha.



A apresentação da candidatura irá decorrer no CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas), em Santarém, acrescentou a mesma fonte.



Pedro Santana Lopes anunciou há precisamente uma semana que será candidato à liderança do PSD nas eleições diretas marcadas para 13 de janeiro, no seu espaço de comentário televisivo na SIC.



"Hoje é um dia de boas noticias, Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD/PSD", afirmou no seu espaço de comentário televisivo com o ex-ministro socialista António Vitorino.



Além de chefe de Governo, Santana Lopes foi líder do PSD, presidente das câmaras da Figueira da Foz e da de Lisboa e desempenha atualmente as funções de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Após o atual líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, anunciar que não se recandidataria ao cargo, o Conselho Nacional do PSD aprovou em 09 de outubro a realização de eleições diretas para escolher o presidente do partido a 13 de janeiro e o Congresso a 16, 17 e 18 de fevereiro.