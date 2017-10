Machete diz que Santana tem maturidade e experiência para enfrentar o Governo

Antigo ministro é mandatário do candidato à liderança do PSD.

Por Lusa | 16:53

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros considerou este domingo que Pedro Santana Lopes é a melhor escolha para a presidência do PSD e para enfrentar o atual Governo em virtude da sua "maturidade" e do capital de "experiência acumulada.



As posições de Rui Machete, mandatário da candidatura de Pedro Santana Lopes à presidência do PSD, foram assumidas durante a sessão de lançamento da candidatura do ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e antigo primeiro-ministro, em Santarém.



Num discurso em que abriu com uma nota de pesar pelas vítimas dos incêndios deste verão, seguindo-se um minuto de silêncio, Rui Machete salientou as ligações de Pedro Santana Lopes ao fundador do partido, Francisco Sá Carneiro.



"Pedro Santana Lopes sempre deu a cara como deputado, como governante, como presidente da Câmara de Lisboa ou como provedor da Santa Casa da Misericórdia. A sua maturidade e capital de experiência são uma garantia face à situação do país. Santana Lopes é a figura que tem melhores possibilidades de fazer frente ao Governo socialista, apoiado por partidos da extrema-esquerda", declarou Rui Machete.



Na sessão em Santarém, entre as largas centenas de apoiantes, marcaram presença a histórica social-democrata Conceição Monteiro, dirigentes como Bragança Fernandes, Pedro Pinto, Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos e Duarte Marques, o ex-ministro Costa Neves, e santanistas históricos como Rui Gomes da Silva, José Raúl dos Santos (Ourique), Manuel Frexes e antiga vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Helena Lopes da Costa.