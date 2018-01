Santana pede desculpa por episódios do seu governo

Candidato à liderança do PSD recusa ter falhado no essencial.

Por Lusa | 22:05

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes afirmou este sábado que aprendeu com as lições do passado, e pediu desculpas por episódios que lhe são apontados durante o seu governo entre 2004 e 2005.



No entanto, o candidato considerou que nunca cometeu erros em matéria de política interna e política externa que justifiquem qualquer pedido de desculpas.



"Aqueles que dizem que não tirei lições do que aconteceu em 2004 estão enganados, aos que acham que seria conveniente pedir desculpas por algumas situações, peço desculpas", afirmou, na intervenção de encerramento da Convenção Nacional da sua candidatura, que decorreu este sábado em Lisboa.



Em seguida, Santana Lopes elencou uma série de episódios que ocorreram durante o tempo em que foi primeiro-ministro.



"Peço desculpa por uma careta de um ministro na cerimónia de tomada de posse [Paulo Portas], peço desculpa por uma dirigente não ter ficado numa secretaria de Estado e ficado noutra [Teresa Caeiro], peço desculpa não sei bem porquê, porque ninguém teve hombridade de me dizer", afirmou.



Santana disse ainda que até pode pedir desculpa por se ter sentido indisposto na cerimónia de tomada de posse ou por ter feito um discurso sobre um bebé na incubadora, um dos últimos que fez antes da dissolução do parlamento pelo então Presidente da República Jorge Sampaio



"Por nunca ter cometido um erro em decisões de política interna e externa, isso já não peço desculpa porque isso era o meu dever, dar o melhor por Portugal", afirmou.