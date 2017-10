Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS/Madeira apresenta moção de censura ao Governo Regional

Moção será apresentada esta semana.

Por Lusa | 22:13

O PS/Madeira vai apresentar esta semana na Assembleia Legislativa regional uma moção de censura ao Governo Regional, que será discutida e votada em plenário no prazo de oito dias, informou hoje o líder do partido, Carlos Pereira.



"PS/Madeira basicamente está a censurar o overno, que, ao longo dos dois últimos anos e meio, não foi capaz de cumprir um conjunto significativo de promessas que fez ao eleitorado da Madeira", afirmou Carlos Pereira, após a reunião da Comissão Política Regional do partido, onde foram acertados os termos da moção de censura.



O político vincou que o chefe do executivo regional, Miguel Albuquerque, não tem sido capaz de afirmar o seu projeto, nem de cumprir as suas promessas de modo a resolver os problemas dos madeirenses.



Carlos Pereira disse que, "mesmo que mudem mais secretários regionais, os madeirenses já entenderam que o problema não está nos secretários, não está nos diretores, como também não está na orgânica do governo, mas está precisamente em quem lidera este executivo".



O líder socialista referia-se à recente remodelação governamental, onde foram substituídos três secretários regionais.



A moção de censura do PS será debatida e votada no parlamento madeirense, onde a maioria é social-democrata - 24 deputados em 47. O PS conta com cinco deputados.