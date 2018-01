Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Quem vive maldisposto deve tomar Rennie”, diz Santana Lopes

É cada vez mais dura a troca de palavras entre os candidatos à liderança do PSD.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

É cada vez mais dura a troca de palavras entre os candidatos à liderança do PSD. Depois de, no sábado, Rio ter pedido ao adversário que explicasse "tintim por tintim" o negócio de entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no Montepio, este domingo Santana respondeu: "quem vive maldisposto deve tomar Rennie, Kompensan e Alka-Seltzer", disse em Chaves.



"Não preciso tomar nada", retorquiu Rio em Vila Pouca de Aguiar.



"Se nada se concretizou é porque a decisão [sobre a entrada da SCML no Montepio] foi ‘Não’", disse Santana Lopes aos jornalistas. Santana revelou que o negócio foi ponderado "com todos os poderes do Estado" mas que quando deixou a instituição ainda nada estava decidido.



"Ele tem de agudizar mais o discurso nesta parte final porque os dados que ele tem são os dados que eu tenho. Ele sabe perfeitamente que vai atrás. É dos livros que quem vai atrás tem de fazer alguma coisa para as coisas mudarem", disse Rio.



"O que eu não compreendo é que se baixe o nível", rematou.



PORMENORES

Pedido de desculpas

"Aqueles que dizem que não tirei lições do que aconteceu em 2004 estão enganados, aos que acham que seria conveniente pedir desculpas por algumas situações, peço desculpas", disse Santana no fim de semana.



Rui Rio quer explicações

Rio diz que o que está em causa é "a disponibilidade do anterior provedor da Santa Casa" para "tapar buracos da banca". "Se ele não tem mais nada para esclarecer, estamos esclarecidos", rematou Rio.