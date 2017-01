Reações à morte do "incansável defensor de Matosinhos"

"O Partido Socialista curva-se perante a sua memória e o seu legado de serviço ao povo de Matosinhos, legado que cabe a todos os socialistas e a todos os seus amigos saberem estar à altura", adianta a Direção Nacional.O presidente da distrital do PS/Porto, Manuel Pizarro, lamentou a morte do autarca Guilherme Pinto lembrando o "homem profundamente corajoso" e com uma "determinação contagiante" que "tinha ainda tanto para dar ao país"."Guilherme Pinto era para todos nós um exemplo. Um exemplo como político porque foi um homem que foi sempre muito convicto, firme e imaginativo na defesa das suas ideias", afirmou à Lusa o líder da federação distrital do PS.O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia recordou a "energia" e "convicção" inabaláveis do autarca de Matosinhos, Guilherme Pinto, considerando que a sua morte significa a perda de "uma grande figura da história do poder local"."Sempre que as pessoas morrem é uma perda, mas quando morre um dos nossos mais próximos e uma das pessoas que teve aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, mas ao mesmo tempo aquela energia e visão de cidade, perde-se mais do que uma pessoa, perde-se uma grande figura da nossa história do poder local", disse à Lusa o autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues.O líder da Distrital do PSD/Porto, Bragança Fernandes, lamentou a morte do autarca Guilherme Pinto, um "Homem Bom" que "deu a vida a servir Matosinhos"."Guilherme Pinto foi um Homem Bom, um Homem culto e que deu a vida a servir Matosinhos", referiu o também presidente da Câmara Municipal da Maia, para quem "a Área Metropolitana do Porto fica mais pobre" com a morte do presidente da Câmara de Matosinhos."Hoje é um dia muito triste para mim, pois perdi um amigo que tratava por 'meu irmão'", afirmou.O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, lamentou a morte do presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto, que lembrou como um "autarca marcante" que foi uma "grande referência" para o concelho.Numa nota enviada à agência Lusa, Ferro Rodrigues salientou que Guilherme Pinto "foi também uma voz ativa na região Norte e, em particular, no seio do Partido Socialista, partido em que voltou a estar filiado desde o passado dia 03 de janeiro".