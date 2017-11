Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recibos verdes acima de 2280 euros penalizados

Governo recua e aceita mudar regras. Só os independentes que ganham mais são prejudicados.

Por Bruno de Castro Ferreira | 09:31

Os trabalhadores a recibos verdes com vencimentos abaixo de 2280 euros não vão ter de apresentar despesas. O Governo recuou e aceitou mudar as regras que passam a penalizar quem recebe mais.



A partir de agora vai ser preciso colocar no portal e-fatura despesas com número de contribuinte correspondentes a 15% do valor dos rendimentos. Mais: o Estado considera 4104 euros como dedução específica para todos. Ou seja, considera que todos os trabalhadores gastaram 4104 euros para exercer atividade - valor que fica dispensado de apresentação de faturas. Por isso, todos os rendimentos até 27 360 euros anuais ou 2280 euros/mês estão dispensados de entregar faturas.



As alterações continuam a pressionar profissionais liberais como advogados, arquitetos, engenheiros ou auditores - os que mais ganham. Quem, por exemplo, passar recibos verdes no valor de 5 mil euros por mês tem de apresentar 3 mil euros de despesas no e-fatura no final do ano (ver infografia).

Contam faturas de "materiais de consumo corrente, transportes, eletricidade, água, comunicações, deslocações, viagens e estadias", informou o Ministério das Finanças. Também as "quotizações para ordens" podem ser deduzidas.



No e-fatura é preciso indicar se a despesa é pessoal, profissional ou mista. No último caso, só conta 25% da despesa.



Alojamento local com alterações

Quem tem rendimentos de alojamento local também vai ter de apresentar despesas. O Fisco vai continuar a tributar apenas 35% do valor já que considera que os restantes 65% são despesas. O Estado também dispensa estes contribuintes de apresentar despesas no valor de 4104 euros. Acima desse valor, 10% das despesas também têm de ser comprovadas com faturas no portal eletrónico. A mudança não se aplica a "agricultores e pequenos comerciantes".