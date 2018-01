Costa diz que redução do desemprego é "passo positivo" mas é preciso "baixar mais"

INE reviu em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de novembro para os 8,1%.

Por Lusa | 13:57

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta terça-feira que a revisão em baixa da taxa de desemprego registada em novembro é "mais um passo positivo" e reforça a necessidade de "continuar as boas políticas" para "baixar mais".



"É mais um passo positivo e isso significa que temos de dar continuidade às boas políticas que temos seguido e que nos têm permitido ter bom crescimento económico, mais investimento e mais exportações e uma forte redução do desemprego", disse.



O primeiro-ministro falava aos jornalistas à margem de uma visita ao restaurante de cozinha síria Mezze, no mercado de Arroios, Lisboa, onde almoçou hoje a convite da associação fundadora do projeto, Associação Pão a Pão, para a integração de refugiados do Médio Oriente.



O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu hoje em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de desemprego de novembro para os 8,1%, valor mínimo desde novembro de 2004, estimando para dezembro uma nova descida para os 7,8%.



Questionado pelos jornalistas sobre os valores hoje conhecidos, António Costa sublinhou que os números do desemprego "tem de baixar mais".



"Nós temos de continuar a dar sequência ao trabalho que temos vindo a fazer para haver mais investimento e criação de postos de trabalho, é para continuar", disse.



Um ano antes, em dezembro de 2016, a taxa de desemprego situava-se nos 10,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).



O valor apurado para novembro representa uma descida em 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior e menos 0,7 pontos percentuais em relação a três meses antes, sinaliza o INE.



A estimativa provisória da população desempregada para dezembro é de 401,5 mil pessoas e a da população empregada é de 4,776 milhões de pessoas.