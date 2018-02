Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rei de Espanha em Portugal para reunião com Marcelo

Felipe VI vai encontrar-se com o presidente da República no Convento de Mafra, no dia 7 de fevereiro.

O rei de Espanha desloca-se a Mafra em 7 de fevereiro para se reunir com os chefes de Estado de Portugal e Itália no quadro do fórum Cotec Europa, que este ano vai tratar do "futuro do trabalho".



Segundo informação na página da internet da organização, o XXII encontro Cotec Europa realiza-se no Convento de Mafra, distrito de Lisboa, e vai contar com a presença de "líderes empresariais dos três países".



Não está ainda confirmado se o rei emérito de Espanha, Juan Carlos, fundador da primeira Cotec em 1990, acompanha o filho, Felipe VI.



De acordo com o programa, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, inicia na terça-feira às 09h35 (hora de Lisboa) a agenda oficial, e a Secretária do Estado da Indústria, Ana Teresa Lehman, vai encerrar o painel dos líderes empresariais de Portugal, Itália e Espanha.



"O debate versará as respostas da política pública europeia a este futuro do trabalho, bem como as perspetivas de um cientista, um sociólogo e um humorista", lê-se na página da Cotec Portugal.



Os organizadores do encontro destacam a presença de John Gapper, editor associado e comentador-chefe de negócios do Financial Times, que vai moderar três painéis de discussão.



A sessão de encerramento tem início às 12h30 (hora de Lisboa) e terá intervenções do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente italiano, Sergio Mattarella, e do rei espanhol, Felipe VI.



Os convidados vão ter oportunidade de visitar a "exposição dedicada às revoluções industriais, que vai estar em exibição no espaço do Convento".



A União Europeia vai estar representada através do comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, o português Carlos Moedas.



A Cotec Europa foi criada com o objetivo de "ajudar a suprimir as especificidades características das economias do Sul e que constituem barreiras à Inovação".



A organização facilita a concertação de posições junto das entidades europeias e contribui para melhorar as políticas públicas, ajustando-as às necessidades das empresas.



A primeira Cotec foi fundada em Espanha, em 1990, por iniciativa do então rei Juan Carlos, e nove anos depois, em 2001, surgiu a sua congénere italiana.



A Cotec Portugal - Associação Empresarial para a Inovação, foi constituída em abril de 2003, na sequência de uma iniciativa do então Presidente da República Jorge Sampaio.



A COTEC Europa foi fundada em 2003, com a adesão da COTEC Portugal ao grupo já formado por Espanha e Itália.