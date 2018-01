Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resultados finais confirmam vitória de Rui Rio com 54,1% dos votos

Antigo presidente da Câmara Municipal do Porto foi eleito no passado sábado.

Por Lusa | 19:41

Rui Rio foi eleito presidente do PSD com 22.728 votos, correspondentes a 54,1%, contra os 19.244 (45,85%) de Pedro Santana Lopes, a segunda distância mais curta entre candidatos escolhidos em diretas no partido, segundo os resultados finais hoje divulgados.



A distância entre os dois candidatos a presidente do PSD nas oitavas eleições diretas da história do partido foi de 3.484 votos (um pouco mais curta do que a divulgada no sábado à noite, quando os resultados eram ainda provisórios).



Apenas em 2008, quando Manuela Ferreira Leite venceu a disputa contra Pedro Passos Coelho, as eleições diretas foram mais renhidas, com a diferença entre ambos a situar-se em 3.118 votos. No entanto, nessa ocasião existia um terceiro candidato, Pedro Santana Lopes.



Segundo os resultados finais, de um total de 70.692 eleitores, votaram 42.655, o que corresponde a uma participação de 60,34%, a terceira maior em números absolutos (a mais participada foi a de 2010, com 51 mil votantes, e a segunda em 2008, com mais de 45 mil).



Registaram-se ainda 447 votos brancos e 236 nulos.



Rui Rio torna-se, assim, o segundo presidente do PSD a registar mais votos favoráveis, depois de Passos Coelho em 2010, que conseguiu mais de 31 mil votos quando foi eleito líder dos sociais-democratas pela primeira vez.



Segundo a ata final, hoje divulgada pelo PSD, não se registou no sábado qualquer situação que ponha em causa a regularidade da eleição.



"Pelo exposto, o Conselho Nacional de Jurisdição declara eleito presidente da Comissão Política Nacional do PSD o militante número 3.087, dr. Rui Fernando da Silva Rio", lê-se na ata.



Seguem-se os resultados de todas as eleições diretas disputadas no PSD, de acordo com o 'site' oficial do partido na Internet:



05 DE MAIO DE 2006 -- MARQUES MENDES



Eleitores: 55.486



Votantes: 20.713 (37,33%)



Marques Mendes: 18.832 (90,92%)



28 DE SETEMBRO DE 2007 - LUÍS FILIPE MENEZES



Eleitores: 63.042



Votantes: 39.353 (62,42%)



Luís Filipe Menezes: 21.101 (53,62%)



Marques Mendes: 16.973 (43,13%)



31 DE MAIO DE 2008 - MANUELA FERREIRA LEITE



Eleitores: 77.090



Votantes: 45.592 (59,14%)



Manuela Ferreira Leite: 17.278 (37,90%)



Pedro Passos Coelho: 14.160 (31,06%)



Pedro Santana Lopes: 13.495 (29,60%)



Patinha Antão: 308 (0,68%)



26 DE MARÇO DE 2010 - PEDRO PASSOS COELHO



Eleitores: 78.094



Votantes: 51.748 (66,26%)



Pedro Passos Coelho: 31.671 (61,20%)



Paulo Rangel: 17.821 (34,44%)



José Pedro Aguiar-Branco: 1.769 (3,42%)



Castanheira Barros: 138 (0,27%)



03 DE MARÇO DE 2012 - PEDRO PASSOS COELHO



Eleitores: 53.270



Votantes: 21.412 (40,20%)



Pedro Passos Coelho: 20.266 (94,65%)



25 JANEIRO 2014 -- PEDRO PASSOS COELHO



Eleitores: 46.430



Votantes: 19.711 (42,45%)



Pedro Passos Coelho: 17.521 (88,89%)



05 MARÇO 2016 - PEDRO PASSOS COELHO



Eleitores: 50.518



Votantes: 23.422



Pedro Passos Coelho: 22.276 (95,11%)



13 JANEIRO 2018 -- RUI RIO



Eleitores: 70.692



Votantes: 42.655 (60,34%)



Rui Rio: 22.728 (54,15%)



Pedro Santana Lopes: 19.244 (45,85%)