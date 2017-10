Conselho de Estado começou sem ausências

Reunião tem como convidado o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Por Lusa | 17:14

A reunião do Conselho de Estado, que tem como convidado o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, começou hoje pelas 16h45, no Palácio de Belém, sem ausências, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

A reunião de hoje acontece num momento de debate do Orçamento do Estado para 2018, marcado pela resposta aos incêndios de junho e de outubro, que mataram mais de cem pessoas, e em que se discute publicamente as relações institucionais entre o Presidente da República e o Governo.

Desde que tomou posse, em 09 de março do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa imprimiu ritmo trimestral às reuniões do Conselho de Estado - esta é a sétima reunião a que preside, e a terceira deste ano.