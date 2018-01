Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio diz que atual Governo vai ter oposição firme, mas não populista

Novo líder do PSD diz que ideais de Sá Carneiro serão "a bússola" que vai "continuar a seguir como meta".

08:25

Rui Rio afirmou este sábado que seguirá o legado deixado por Francisco Sá Carneiro e avisou que o atual Governo terá com a nova liderança do PSD uma "oposição firme e atenta", mas "não demagógica ou populista".



No seu discurso de vitória nas eleições diretas para a liderança social-democrata, em que elogiou o ainda presidente Pedro Passos Coelho, Rui Rio disse que sempre se guiou pelos ideais do fundador do PSD, Sá Carneiro, e que é essa "a bússola" que vai "continuar a seguir como meta".



O partido, disse, "não foi fundado para ser um clube de amigos ou uma agremiação de interesses ou de grupos".



Para Rui Rio, o PSD iniciará depois do congresso, em fevereiro, onde serão eleitos e empossados os órgãos nacionais, "uma nova etapa", que passará pela "construção de uma alternativa de governo à atual frente de esquerda que se formou no parlamento".



"Uma alternativa capaz de dar a Portugal uma governação mais firme e corajosa, capaz de enfrentar os grandes problemas estruturais com que há muito o país se confronta, uma alternativa capaz de reforçar a nossa aposta em Portugal e de nos restituir a vontade, a alma e a esperança", sublinhou.



Rui Rio assegurou que "o atual Governo terá na nova liderança do PSD uma oposição firme e atenta, mas nunca demagógica e populista, porque nunca contra o interesse nacional".



O novo líder do PSD considerou que o seu partido "é o que deu ao país o maior impulso de crescimento e desenvolvimento económico" e que "sempre soube liderar as mais importantes reformas que o país" regista.



"É a este PSD que iremos dar continuidade", acrescentou.



Perante uma sala cheia, com mais de centena e meia de militantes, o ex-presidente da Câmara do Porto começou por agradecer a todos os militantes que votaram em si, mas também aos outros que preferiram o seu adversário. Agradeceu também a quem esteve a seu lado nestes mais de três meses, bem como a Pedro Santana Lopes, que "com generosidade e empenho se apresentou a estas eleições, permitindo assim um confronto de ideias que não só valorizam esta vitória como enriquecem os objetivos comuns".



Nos seus agradecimentos a Pedro Passos Coelho, Rui Rio destacou ter sido o primeiro-ministro que enfrentou "a mais grave e a mais longa crise económico-financeira que o país viveu nos últimos 40 anos".



"Na história deverá ficar registado o nosso agradecimento a Pedro Passos Coelho, que foi o primeiro-ministro que retirou Portugal da bancarrota para onde os desmandos de outros atiraram o país", disse, recebendo depois uma salva de palmas na sala.



Rui Rio agradeceu ainda o apoio de Francisco Pinto Balsemão, militante número um do partido, que "ao aceitar ser o primeiro subscritor da candidatura emprestou-lhe particular força", bem como o de Nuno Morais Sarmento, mandatário da candidatura, e, entre outros, o de David Justino, coordenador da sua moção de estratégia global.



O ex-autarca não se esqueceu também de deixar uma palavra ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando: "Terá no PSD a lealdade que os princípios éticos a todos nos impõem e a colaboração institucional de que o país e o regime necessitam".



O social-democrata referiu ainda que os portugueses terão com a sua liderança "um partido com vontade inabalável de servir Portugal e de procurar contribuir para dar a todos a oportunidade de um futuro melhor".



Esse futuro melhor "que só conseguiremos se formos capazes de construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais capaz de ajudar na construção da felicidade, de todos e de cada um de nós", concluiu.



Rio chegou à sala às 23:04, sendo recebido com aplausos dos militantes e frases como "Rio vai em frente, tens aqui a tua gente".



Ao seu lado estiveram Nuno Morais Sarmento, Salvador Malheiro e Paulo Mota Pinto.



Desde as 20:30 e até à sua chegada, a sala do hotel foi-se enchendo aos poucos, ao som do hino do PSD "Nós somos um rio".



Apesar da vitória, à meia-noite, menos de uma hora depois do discurso de Rui Rio, na sala já só se encontravam jornalistas e o 'staff' da candidatura que arrumava o material.