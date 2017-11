Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio diz que Governo devia ter sido mais rápido no auxílio às vítimas dos fogos

Candidato à liderança do PSD considera ainda que o Executivos devia ter tido maior ponderação na resposta estrutural.

Por Lusa | 18:57

O candidato à liderança do PSD Rui Rio defendeu hoje que a resposta do Governo deveria ter sido ser mais rápida no auxílio às vítimas dos incêndios e mais ponderada na resposta estrutural.



Numa intervenção no 3.º encontro Nacional das Mulheres Social-Democratas, uma estrutura informal que não está nos estatutos do PSD, Rio foi questionado sobre como lidaria como a tragédia dos incêndios, se fosse primeiro-ministro, tendo o antigo autarca separado o que seria a sua resposta às vítimas da solução estrutural.



"Cuidaria de que esse apoio às pessoas seria muito mais rápido e muito mais cedo. Não é o primeiro-ministro que faz isso, mas é ele que escolhe as pessoas, o seu perfil, e as coloca nos sítios certos", defendeu, lamentando "alguma lentidão" que se tem verificado neste ponto.



No entanto, Rio vincou que a maior diferença em relação ao atual Governo seria na "resposta estrutural" aos incêndios.



"No plano estrutural, seguramente não tinha feito como o Governo: haver um incêndio no domingo e estar a fazer um Conselho de Ministros no sábado seguinte e o problema estar resolvido do ponto de vista estrutural. Isto não existe, isto é impossível", afirmou.



Para Rui Rio, ou o trabalho "já estava feito" antes dos incêndios de 15 de outubro e então "já devia ter sido implementado". Se não estava feito, como o antigo autarca acredita, então deveria ter havido um debate com todos os outros envolvidos no problema: os restantes partidos, os agentes no terreno e as autarquias.



"Isto não se fazia em cinco dias, fazia-se em três, quatro ou cinco meses, mas é preferível ter uma política estrutural que demore mais e vai ficar", defendeu.



Para Rui Rio, em cinco dias teria sido preferível "mostrar serviço" no auxílio às populações em vez de tentar desenhar uma política estrutural.



As eleições diretas para a liderança do PSD disputam-se a 13 de janeiro e, além de Rui Rio, é candidato Pedro Santana Lopes, que também intervirá hoje perante as Mulheres Social-Democratas, numa reunião que decorre em Lisboa.