Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio pede calma, Santana dava mais 6 anos à PGR

Ex-provedor cola polémica sobre mandato de Marques Vidal à apreciação que o rival fez do trabalho do MP no primeiro debate.

Por Bruno de Castro Ferreira e Diana Ramos | 01:30

Rui Rio não tem pressa em dizer se o mandato de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) deve ser renovado. Santana Lopes admite que é favorável à renovação.



"Calma, no tempo próprio o partido avaliará", disse o ex-autarca do Porto no debate na TVI entre os dois candidatos à liderança do PSD, colando a posição que defende à mensagem do Presidente da República, de que neste momento este é "um não assunto".



Rio disse também que no último confronto entre ambos, na RTP, não fez nenhuma apreciação do trabalho da PGR. Isto depois de Santana ter referido que o Governo de António Costa aproveitou a boleia das críticas do rival para dar a entender que vai afastar Marques Vidal da PGR.



O ex-provedor da Santa Casa foi mais claro: "Diria que é adequado que fosse renovado o mandato." Santana lembrou também que o acordo de revisão constitucional, assinado em 1997 entre PS e PSD, diz que "o mandato é de seis anos renováveis".



"Estranho que o meu oponente tenha feito um balanço negativo [sobre a Justiça] que foi logo aproveitado esta semana. O que eu procuro é sublinhar alguma proximidade de posições políticas", disse Santana, tentando encostar de novo Rui Rio a Costa.



Os dois candidatos divergem quanto à posição que o partido deve tomar se não ganhar as próximas legislativas. "Não podemos ser anjinhos. Tem de haver um acordo escrito [com o PS], voltar a valer a regra de que o partido que ganha eleições governa", disse Santana.



"Eu não faço acordos de governo com o PS", rematou. Rio tem outra opinião. "Se não conseguir tirar o PS do Governo, prefiro tirar o BE e o PCP da esfera do poder", disse o candidato.



"Tu vieste para estas eleições para derrotar Passos Coelho, e eu vim para derrotar António Costa", criticou Santana.