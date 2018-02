Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Nuno Castro eleito líder do CDS-PP em Coimbra

Empresário revelou que vai apostar no reforço do partido durante os próximos dois anos.

Por Lusa | 09:33

O presidente eleito da Comissão Política Distrital de Coimbra do CDS-PP, Rui Nuno Castro, disse este domingo que a nova direção aposta no reforço do partido nos próximos dois anos.



"Fui eleito para ajudar a construir e a reforçar a presença do CDS no distrito de Coimbra. Os princípios serão aqueles que serviram de base à constituição da lista, unir para crescer e abrir o partido à sociedade", afirmou o empresário à agência Lusa.



Rui Nuno Castro foi eleito em lista única, no sábado, para a liderança distrital do CDS-PP, sucedendo a Luís Lagos, que há quatro meses se demitiu para assumir a presidência da Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP), criada em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, após os incêndios de 15 e 16 de outubro.



"Feliz ou infelizmente, nunca estive em cargos públicos ou de nomeação política, não tenho experiência política, não militei nas 'jotas', cheguei à política mais tarde do que a maioria das pessoas que lá encontrei e sou muito mais de causas do que de ideologias", declarou o centrista.



Ao cumprir um mandato de dois anos, Rui Nuno Castro quer "contribuir para credibilizar a ação política, como pilar essencial para uma sociedade evoluída, responsável e preparada para enfrentar os desafios".



Ainda na sequência das eleições realizadas no sábado, cujo escrutínio encerra na manhã de hoje, a mesa do plenário distrital dos centristas será presidida por Luís Providência, antigo vereador da Câmara Municipal de Coimbra, enquanto Tiago Machado Mariz será o presidente do conselho distrital de jurisdição.