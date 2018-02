Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio abre a porta à saída de deputados

Líder do PSD almoçou com Marcelo, elogiou papel do Presidente e fez avisos à bancada.

Por José Castro Moura | 01:30

O novo líder do PSD reconhece que o Presidente da República pode ter "um papel muito importante" na aproximação entre partidos mas, no final do almoço com Marcelo, em Belém, acabou por revelar que nada ficou definido, em concreto, sobre o que pode fazer o Chefe de Estado. Aos jornalistas, Rui Rio deixou escapar que Marcelo não "ficou de fazer nada" a esse respeito.



Sobre a contestação interna no grupo parlamentar, o novo presidente do PSD deixou um aviso: "São 89 deputados. À partida, contamos com os 89. Os que não quiserem colaborar, assumem essa responsabilidade", disse o líder do PSD, quase abrindo a porta a saídas.



Rio não revelou qualquer proposta do PSD que tenha apresentado ao Chefe de Estado, limitando-se a apontar a descentralização e os fundos comunitários como áreas prioritárias para a negociação. Só depois de ter sido confrontado com as críticas do social-democrata Marques Mendes sobre um alegado esquecimento do Interior, Rio assumiu que "em cima da mesa" está apenas "uma parte da descentralização que tem a ver com a passagem de competências para os municípios".



Após o almoço com Marcelo, à porta fechada, Rio encontrou-se com Fernando Negrão, líder parlamentar, para preparar o debate quinzenal de amanhã com o primeiro-ministro.



Castro Almeida dá hoje o primeiro passo

O PSD quer dar "força negocial" a Portugal junto da UE para a discussão do próximo quadro comunitário, defende o vice-presidente social-democrata Castro Almeida, que se reúne hoje com o ministro Pedro Marques.



"O nosso objetivo é procurar articular posições com o Governo para que este possa apresentar-se em Bruxelas com o conforto de um grande consenso nacional", disse o negociador escolhido por Rio para a aproximação ao PS.



Marcelo admite que 2019 "é tarde" para fazer convergências

O Presidente da República considera que há muito pouco tempo para alcançar consensos interpartidários, uma vez que em 2019 se realizam eleições regionais, europeias e legislativas.



"É agora que temos de pensar, de falar, de juntar esforços, não é daqui a meses em pleno ano eleitoral", avisou Marcelo Rebelo de Sousa na sessão de lançamento, em Lisboa, da 3ª edição do Dicionário de Termos Europeus.



"Temos poucos meses, muito poucos, para debatermos e decidirmos o que há a decidir", concluiu. O Chefe de Estado falou à imprensa depois do almoço com Rui Rio, encontro que, segundo Marcelo, "correu muitíssimo bem, como corre sempre com os líderes partidários".