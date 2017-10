Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio anuncia candidatura à liderança do PSD quarta-feira

Anúncio será feito em Coimbra.

Rui Rio vai anunciar a sua candidatura à liderança do PSD já na próxima quarta-feira. O anúncio será feito em Coimbra.



O antigo presidente da Câmara do Porto reuniu com os 'barões' sociais-democratas logo após a noite negra eleitoral para o PSD e já está a preparar o programa a apresentar.



Para já Rio está sozinho na corrida à liderança do partido: Paulo Rangel anunciou esta sexta-feira que não é candidato à liderança do PSD, escassa horas depois de Luís Montenegro ter feito o mesmo.



Rangel e Montenegro fora da corrida

O eurodeputado Paulo Rangel anunciou esta sexta-feira que não será candidato à liderança do PSD "por razões familiares", agradecendo os apoios recebidos e assegurando que se manterá neutro face a futuras candidaturas.



Numa nota enviada à Lusa, Rangel diz que, "perante o inesperado anúncio do atual presidente do PSD de que não se candidataria a um novo mandato", o seu nome começou a surgir como uma possibilidade, entre outras, para vir a disputar esse lugar, sem que tivesse existido "qualquer manifestação de disponibilidade nesse sentido", tendo iniciado um período de reflexão e contactos com vista a "uma decisão ponderada e fundamentada".



"Infelizmente, e independentemente das condições políticas subsistentes, por razões de ordem familiar, que tentei solucionar ao longo dos últimos dois dias, nas atuais circunstâncias, afigura-se inviável a apresentação dessa candidatura", refere.



Agradecendo todas as manifestações de apoio que recebeu, o antigo líder parlamentar do PSD acrescenta: "Na certeza de que o meu partido dispõe de quadros que, tendo até melhores condições políticas do que aquelas que eventualmente eu seria capaz de reunir, podem assegurar uma pluralidade de opções para o seu futuro, declaro que não sou candidato à liderança do PSD".



"Manterei naturalmente uma neutralidade relativamente a essas eventuais candidaturas", acrescenta.



No comunicado, Paulo Rangel diz estar "integralmente disponível" para servir o país e o PSD "colaborando estreitamente com o atual e com futuros presidentes e com os órgãos dirigentes que os acompanham".



Depois de o atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ter anunciado na terça-feira que não se recandidataria à liderança do partido, Rangel é já o segundo nome a colocar-se de fora da corrida.



Luís Montenegro anunciou na quinta-feira à noite a sua indisponibilidade, dizendo que, neste momento, "por razões pessoais e políticas" não estão reunidas as condições para a sua candidatura.



