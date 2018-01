Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio apoia PS para evitar geringonça

Candidato lembra apoio que PSD de Marcelo deu a governo minoritário de Guterres.

Por Silvana Araújo Cunha | 01:30

O candidato à liderança do PSD Rui Rio admite apoiar um governo PS se perder as próximas legislativas. "Se eu for a eleições e não ganhar, eu tenho de evitar que o País continue amarrado à extrema-esquerda", disse ontem em Arcos de Valdevez.



Rio respondia a Santana Lopes que o tinha acusado de falta de capacidade para liderar um governo. "Obviamente que eu quero ganhar e que o PSD quer ter o primeiro–ministro. Mas se me perguntam ‘e se não tiver?’. É uma possibilidade", disse Rui Rio. "Eu não posso ser hipócrita. E se não tiver, não passamos cheques em branco, mas a tradição em Portugal é o contrário do que se passa agora: alguém ganha as eleições e os outros deixam-no governar", disse.



O candidato relembrou a tradição do partido e recordou os governos minoritários de Cavaco Silva e de António Guterres.



"Há uma pessoa que explicaria melhor isso a Santana Lopes, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Quando Guterres teve um governo minoritário, o PSD - liderado por Marcelo Rebelo de Sousa e eu, na altura, secretário-geral - permitiu que o primeiro-ministro que teve mais votos governasse", recordou o candidato.



"Agora ficámos a saber que se Santana Lopes, por acaso, ganhar as eleições, ou tem maioria absoluta ou o País vai ficar mais quatro anos com uma governação como a que tem atualmente, com a chamada geringonça", disse. "Está em choque frontal com tudo o que o PSD tem feito ao longo do tempo", rematou.



Rio não tem dúvidas: apoiará o PS se isso significar "evitar que o País continue amarrado à extrema-esquerda".



"O PSD não se pode substituir ao Bloco"

"Não concordo com a ideia de o PPD-PSD se substituir ao Bloco de Esquerda no apoio ao Partido Socialista", defendeu ontem Pedro Santana Lopes, depois de Rui Rio ter admitido apoiar um Governo minoritário de António Costa. O candidato à liderança do PSD disse mesmo que a declaração do rival é uma "confissão antecipada da falta de confiança na capacidade do partido governar o País".



Numa passagem por Braga, ontem de manhã, onde visitou uma incubadora de empresas, Santana insistiu que a discussão sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia no Montepio foi lançada para "desviar atenções".



O candidato ironizou com a exigência feita por Rio de explicar o caso "tim tim por tim tim" e confessou ser fã de "Tintim, Milu e Dupond".



Atual provedor vai ao Parlamento explicar entrada no Montepio

Numa altura em que a entrada da Santa Casa no capital do Montepio tem sido arma de arremesso na campanha à liderança do PSD, o atual provedor Edmundo Martinho – que substituiu Santana Lopes – é ouvido amanhã no Parlamento sobre o negócio.



PORMENORES

Pedido de desculpas

Rio reiterou ontem que Santana "deve um pedido de desculpas aos militantes do PSD". "Se eu tenho feito a mesma coisa no debate [...] como é que seria? E a dignidade do cargo que estamos a disputar?", questionou.



Rui Rio diz estar à frente

O ex-autarca do Porto reafirmou ontem que as sondagens que tem em seu poder o dão como favorito. "Ambos [Rio e Santana] sabemos que estou à frente. Quem vai atrás tem de engrossar a voz. É dos livros."