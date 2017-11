Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio critica almoço de Marcelo e Santana

Antigo autarca do Porto não acredita que encontro com rival tenha tido “um grande efeito".

Por Cristina Rita | 01:30

Rui Rio, candidato à liderança do PSD, admitiu em entrevista à CMTV que se fosse Presidente da República teria evitado almoçar com o candidato à presidência de um partido, numa crítica velada ao encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes antes deste entrar na corrida à presidência dos sociais-democratas.



"Procuraria não o fazer, como é lógico", respondeu o ex-autarca do Porto, depois de ter dito que o encontro "não parece ter tido um grande efeito". Rio garantiu que só admitiria um almoço deste tipo em Belém se fosse mesmo necessário. Sobre a convivência com Marcelo Rebelo de Sousa no passado, quando foi secretário- –geral do PSD e o Chefe de Estado líder do partido, Rio reconheceu divergências, mas sem rancor. E se Marcelo também o convidasse para almoçar em Belém? "[Aceitaria] por respeito institucional."



Sobre o partido, Rio deixou claro ao que vai: "Vou defender primeiro os portugueses e não primeiro os militantes do PSD." Para o antigo autarca do Porto o grande adversário é António Costa, o atual primeiro-ministro e Santana Lopes é apenas o oponente interno. O objetivo é lutar para vencer as legislativas de 2019 de "igual para igual" e não para a "Liga Europa", uma espécie de segundo lugar.



Respondendo à acusação de nervosismo que Santana lhe fez, Rio negou. "Se me mexesse com o sistema nervoso iria para o psiquiatra", disse entre risos.



Já sobre os elogios que fez às contas públicas da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque perante os deputados do PSD, Rio recusou incoerências, frisando que o que disse nas jornadas parlamentares foi deturpado. E assumiu que esperava ter Passos Coelho como adversário na corrida.



Sobre um acordo de bloco central (PS e PSD), o ex-autarca garantiu que só acontecerá em situações "absolutamente extraordinárias".



Santana Lopes reúne-se com os parceiros sociais

O candidato à liderança do PSD Santana Lopes reúne-se, a partir da próxima semana, dia 13, com os parceiros sociais para discutir a "situação da economia" e a "realidade do País", além das suas propostas. O antigo primeiro–ministro solicitou reuniões com a CGTP e UGT, e com o patronato - CIP, CCP, CAP e CTP - tendo ainda pedido audição ao Conselho Nacional da Juventude.