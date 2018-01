Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio promete fazer uma “transição suave”

Conversa com Passos Coelho demorou hora e meia. No final, ex-autarca ficou na sede.

Por Diana Ramos e José Castro Moura | 08:48

A conversa durou cerca de hora e meia. O primeiro encontro entre Rui Rio, o líder eleito do PSD, e Passos Coelho, o presidente cessante, serviu para o ex-autarca do Porto garantir que fará uma "transição suave de liderança", apesar de admitir a existência de uma "pequena turbulência" no partido.



Após a reunião, tanto Passos como Rio saíram da sala com ar relaxado, não deixando antever crispação entre ambos. O ainda líder pediu uma "transição com muita naturalidade e responsabilidade" para "um novo ciclo no partido". Na resposta, o sucessor frisou que "está concluída a primeira etapa dessa transição suave". "A seguir, vamos articular com a bancada parlamentar", garantiu Rio, desvalorizando a "pequena turbulência" que se faz sentir na Assembleia da República. A reunião com o líder parlamentar Hugo Soares, adiantou, será "sem hipocrisia e com sinceridade de parte a parte".



Sobre a nova equipa, Rio escusou-se a adiantar nomes. Após o encontro, o ex-autarca – que conhece os casos à casa –manteve-se na sede e Passos deixou o edifício. Segundo apurou o CM, Rio terá ficado a acertar detalhes sobre o congresso de fevereiro com o ainda secretário-geral, Matos Rosa.



Cavaco fala com Passos mas evita tocar no novo líder

No mesmo dia em que se reuniu em Lisboa com o sucessor, Passos Coelho esteve numa conferência onde conversou com o antigo Presidente da República, Cavaco Silva. Recusando falar sobre Rui Rio na conferência na Sociedade de Geografia, Cavaco optou por recordar o seu tempo de "bom aluno" na Europa, fazendo um "exercício de memória" sobre os primeiros dez anos da adesão de Portugal à CEE.