Rui Rio quer explicações “tintim por tintim”

Ex-provedor da Santa Casa apelida adversário de “limitado” e “paroquial”. Rio contra-ataca com negócio da mutualista.

Por Bruno de Castro Ferreira e Rita F. Batista | 01:30

A uma semana das eleições para a liderança do PSD, aumenta a tensão entre os candidatos. O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) acusou Rui Rio, em entrevista ao ‘Expresso’, de ser "paroquial" e "limitado". Rio não gostou.



Numa ação de campanha em Viseu, o ex-autarca do Porto acusou Santana de ter feito o nível da campanha baixar "mais um bocadinho" e contra-atacou com o negócio da entrada da SCML no Montepio.



"Não faço ataques pessoais, mas peço explicações ‘tintim por tintim’ daquilo que aconteceu", afirmou Rio, em Viseu. O candidato usou as declarações de Vieira da Silva, que revelou que foi Santana a sugerir a entrada da SCML no sistema bancário, para atacar o opositor.



"Se eu sou crítico à forma como tivemos de usar dinheiro público para tapar erros cometidos na banca, menos posso aceitar que aquela parte do dinheiro público que é destinada ao combate à pobreza, a fazer misericórdia, esteja disponível para ir meter no sistema bancário", acrescentou.



Em Lisboa, Santana Lopes disse preferir um "Estado solidário" ao invés de um "Estado social", defendendo que o setor público não pode fornecer serviços gratuitos a toda a gente.



PORMENORES

Crédito ao GES

Rio disse ontem que o problema do Montepio decorre "de crédito concedido a quem não se deveria ter concedido crédito, a começar pelo próprio Grupo Espírito Santo" (GES).



Distância de António Costa

O primeiro-ministro rejeitou ontem entrar na luta eleitoral do PSD. "A questão essencial que está em debate é saber qual deles está mais distante de mim. Portanto, não vou interferir nesse campeonato", disse.



Santana repudia ‘Expresso’

O candidato não gostou de ver as palavras "paroquial" e "limitado" na entrevista que concedeu ao ‘Expresso’ e, em comunicado, repudiou o semanário.