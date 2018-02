Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio reúne-se e almoça com Assunção Cristas a 1 de março

Novo líder do PSD foi eleito em diretas a 13 de janeiro, com 54% dos votos.

Por Lusa | 18:18

O novo líder do PSD, Rui Rio, vai reunir-se com a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, a 01 de março, um encontro "que incluirá almoço", de acordo com um comunicado dos sociais-democratas.



"No seguimento de um pedido de audiência feito pelo presidente do PSD à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, os dois líderes partidários agendaram uma reunião já para o próximo dia 01 de março, pelas 12:45, que terá lugar na sede do CDS-PP e que incluirá almoço", refere a nota à imprensa.



Rui Rio foi eleito em diretas em 13 de janeiro, com 54% dos votos, e empossado este domingo pelo 37.º Congresso Nacional do partido, no qual Assunção Cristas marcou presença na sessão de encerramento, numa delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.



Na segunda-feira, o novo presidente do PSD reuniu-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e na terça-feira com o primeiro-ministro, António Costa.



No final de ambos os encontros, Rui Rio salientou a disponibilidade dos sociais-democratas para o diálogo com os restantes partidos e admitiu "uma nova fase" nas relações com o Governo, tendo sido já designados os coordenadores do PSD para debater as áreas da descentralização, Álvaro Amaro, e do novo quadro comunitário, Manuel Castro Almeida.



No final da reunião com o chefe de Estado, o novo presidente do PSD já tinha adiantado que se iria encontrar em breve com outros líderes partidários, nomeadamente com a presidente do CDS-PP, dizendo ser uma reunião na qual "terá muito gosto".



Hoje, na Assembleia da República, o novo secretário-geral do PSD assegurou ao CDS-PP que "pode contar" com os sociais-democratas para trabalhar nos próximos dois anos para que o país possa voltar a ter uma maioria de centro-direita.



"Se o país precisa de ter ou não uma maioria de centro direita alternativa à atual governação: pode contar com o PSD, que é nesse sentido que trabalharemos nos próximos meses e durante os anos de 2018 e 2019", afirmou Barreiras Duarte, em resposta a uma questão que tinha sido colocada pelo líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães.