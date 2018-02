Rui Rio só dá luta a Costa na honestidade

Primeiro-ministro e presidente do PSD são igualmente honestos para cerca de 30% dos inquiridos.

Mais simpático, mais solidário e melhor orador. Quando o comparam com Rui Rio, António Costa ganha claramente na avaliação de atributos que os portugueses fazem aos líderes dos dois maiores partidos portugueses. Só numa característica pessoal o novo presidente do PSD consegue dar luta ao secretário-geral do PS: a honestidade.Numa sondagem realizada pela Aximage para oe para o ‘Negócios’, em que são avaliadas as qualidades pessoais que os inquiridos veem em Costa e em Rio, o atual primeiro-ministro ganha de forma mais ou menos folgada em sete dos oito atributos escrutinados.Se os dois políticos são considerados honestos por cerca de 30% das pessoas que participaram no estudo, o socialista ganha claramente quando se pergunta quem é o melhor orador, quem tem melhores ideias ou quem é mais realizador, solidário, acessível e competente. Já a simpatia é a característica em que Costa e Rio mais se afastam, com o líder socialista a vencer com 64,1%, o que o faz aparecer 42 pontos percentuais à frente do presidente social-democrata.A sondagem, que permite estabelecer o perfil dos dois líderes políticos tal como é percecionado pelos eleitores, mostra que mesmo entre os possíveis votantes no PSD – tendo em conta a intenção de voto neste mês de fevereiro – o atual primeiro--ministro ganha no atributo da simpatia.Quando o critério de análise das qualidades dos dois políticos se centra nas respostas dadas nas diferentes regiões do País, o secretário-geral do PS vence em quase toda a linha. Mesmo no Interior Norte Centro, onde o PSD está tradicionalmente enraizado, o líder socialista destaca-se. Apenas no Litoral Norte surgem números desfavoráveis a Costa, particularmente quando está em causa a sua honestidade. Rio surge aqui à frente com 71% das escolhas.Se no cômputo global o atual líder do Executivo suplanta o presidente do PSD que o 37º Congresso irá consagrar, aquele que se despede, Pedro Passos Coelho, fica bem pior na fotografia. Perde com Costa em todas as características analisadas pela sondagem da Aximage.Adão Silva, um dos nomes apontados para líder de bancada, vai afinal ser vice-presidente de Fernando Negrão no Parlamento. O deputado eleito por Bragança é um dos parlamentares que pediram a subvenção mensal vitalícia, tendo-lhe sido atribuído o montante de 1304,79 euros. O valor só será pago quando o deputado deixar o cargo na Assembleia da República e se não tiver ocupação, funcionando como um subsídio de reintegração. Segundo apurou o, Adão Silva fez o pedido de subvenção no último trimestre de 2016, a par do ex-secretário de Estado José Cesário. A pensão foi aprovada no início de 2017.Já Fernando Negrão anunciou esta quinta-feira aos deputados que vai concorrer à presidência da bancada parlamentar do PSD e que afirmou que Rui Rio recebeu "com agrado" a decisão. Desvalorizando as críticas internas à candidatura, Negrão afirmou que sente ter "condições e experiência" para o cargo. "Espero ter os votos necessários", afirmou, recusando que seja essencial ter 100% da bancada.À noite, na ‘SIC Notícias’, o ainda presidente do grupo parlamentar Hugo Soares deixou um aviso a Negrão: "O presidente da bancada parlamentar não pode estar nunca nas mãos do presidente do PSD", disse. Hugo Soares deixou ainda no ar a possibilidade de surgirem mais candidaturas. "Não sei se só haverá uma [lista]", atirou.