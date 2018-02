Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio tem quatro nomes para líder parlamentar

Campos Ferreira, Adão e Silva, Fernando Negrão e Duarte Pacheco são possibilidades.

Por Diana Ramos | 08:36

O presidente eleito do PSD está a avaliar quatro nomes de deputados para a liderança da bancada parlamentar social-democrata: Luís Campos Ferreira, Adão e Silva, Fernando Negrão e Duarte Pacheco. A mudança na Assembleia da República surge depois de Rui Rio ter informado Hugo Soares, no sábado, que "queria trabalhar com outra direção".



Segundo apurou o CM, o ex-autarca do Porto está a medir o pulso à bancada antes de fechar em definitivo um nome para a liderança parlamentar. Campos Ferreira é um dos mais bem posicionados – e está entre os cerca de 25 deputados que apoiaram Rio nas diretas –, mas nem todos veem nele uma boa solução. O mesmo acontece com Adão e Silva, cuja falta de visibilidade é apontada na bancada.



Quanto a Fernando Negrão, apesar da longa experiência, são apontadas críticas às dificuldades em trabalhar em equipa, apurou o CM. Duarte Pacheco, vice-presidente da Assembleia, ganha destaque pelo extenso conhecimento regimental, mas o apego às regras e ao regimento podem constrangê-lo.



Quanto ao conselho nacional, Rio convidou para a presidência Santana Lopes, com quem disputou as diretas. Já os nomes de Paulo Mota Pinto e Nuno Morais Sarmento surgem como possibilidade para a mesa do congresso, o conselho de jurisdição nacional ou até mesmo a vice-presidência do partido.



Rio afasta Hugo Soares da bancada do PSD

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, escolheu o fim de semana para informar Hugo Soares que não contaria com ele após o congresso, escolhendo nova liderança parlamentar. A informação foi dada pelo ainda líder parlamentar aos restantes deputados, ontem na reunião da bancada social-democrata.



Segundo apurou o CM, Hugo Soares agradeceu a solidariedade de todos nos últimos meses e marcou eleições para a escolha do novo líder parlamentar para a próxima quinta-feira, dia 22.